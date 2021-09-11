Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, яким передбачено заборону сексизму та запровадження відповідальності за дискримінацію жінок і чоловіків у рекламі.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, законом удосконалено правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок.

Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема — Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Внесеними змінами до чинного закону України “Про рекламу“ надається визначення понять “дискримінаційна реклама“ та “дискримінаційна реклама за ознакою статі“.

Зазначимо, що в рекламі забороняється показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі, тіло людини лише як сексуальний об’єкт. Також забороняється реклама з натяками на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

У разі порушення встановлених норм рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тисяч грн). Якщо вартість реклами не вдається встановити, то рекламодавця можуть оштрафувати на суму до 1 700 грн.

Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.