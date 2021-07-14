Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 5141 проголосували 322 народні депутати.
Як відомо, АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Як зазначається в пояснювальній записці, недосконалість законодавства, що регулює діяльність АРМА, “в окремих випадках стала причиною порушення прав громадян та представників бізнесу, зокрема іноземних інвесторів”.
За словами ініціаторки законопроєкту, заступниці голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галини Янченко (“Слуга народу”) подеколи “АРМА було готове продавати чужі активи, не те що до вироку суду, яким власника визнають (або не визнають) корупціонером, а іноді навіть до завершення слідства”.
Ухваленим сьогодні законопроєктом Рада “скасувала монополію АРМА на зловживання з продажем чужих активів”.
Серед ключових положень законопроєкту можна виділити наступні:
1. АРМА не зможе більше продавати нерухоме майно до обвинувального вироку суду (це ж стосується і рухомого майна за деякими винятками).
2. Визначено виключний перелік випадків, коли АРМА зможе продавати активи до вироку суду. Йдеться про активи (арештоване рухоме майно), які:
• швидко псуються;
• власник яких надав згоду на їхню реалізацію (згода має бути завірена нотаріально);
• вартість зберігання яких протягом року перевищує 50% вартості самого майна;
• швидко знецінюються.
Однак і в таких випадках (окрім добровільної згоди власників) рішення про реалізацію має ухвалити суд.
3. Знижується поріг вартості майна, яке передається в управління АРМА, до 200 розмірів прожиткового мінімуму на одну особу.
4. Вдосконалено порядок повернення активів власникам за рішенням суду: АРМА буде зобов’язане повернути актив протягом 10 робочих днів з моменту появи ухвали в Реєстрі судових рішень.
Ухвалений законопроєкт набере чинності з 1 листопада цього року.
- На початку червня повідомлялося, що на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.