Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 5141 проголосували 322 народні депутати.

Як відомо, АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Як зазначається в пояснювальній записці, недосконалість законодавства, що регулює діяльність АРМА, “в окремих випадках стала причиною порушення прав громадян та представників бізнесу, зокрема іноземних інвесторів”.

За словами ініціаторки законопроєкту, заступниці голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галини Янченко (“Слуга народу”) подеколи “АРМА було готове продавати чужі активи, не те що до вироку суду, яким власника визнають (або не визнають) корупціонером, а іноді навіть до завершення слідства”.

Ухваленим сьогодні законопроєктом Рада “скасувала монополію АРМА на зловживання з продажем чужих активів”.

Серед ключових положень законопроєкту можна виділити наступні:

1. АРМА не зможе більше продавати нерухоме майно до обвинувального вироку суду (це ж стосується і рухомого майна за деякими винятками).

2. Визначено виключний перелік випадків, коли АРМА зможе продавати активи до вироку суду. Йдеться про активи (арештоване рухоме майно), які:

• швидко псуються;

• власник яких надав згоду на їхню реалізацію (згода має бути завірена нотаріально);

• вартість зберігання яких протягом року перевищує 50% вартості самого майна;

• швидко знецінюються.

Однак і в таких випадках (окрім добровільної згоди власників) рішення про реалізацію має ухвалити суд.

3. Знижується поріг вартості майна, яке передається в управління АРМА, до 200 розмірів прожиткового мінімуму на одну особу.

4. Вдосконалено порядок повернення активів власникам за рішенням суду: АРМА буде зобов’язане повернути актив протягом 10 робочих днів з моменту появи ухвали в Реєстрі судових рішень.

Ухвалений законопроєкт набере чинності з 1 листопада цього року.