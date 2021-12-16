16 грудня Верховна Рада ухвалила проєкт закону щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, яким, зокрема, врегульовується ринок цигарок та електронних пристроїв для куріння.

За документ проголосували 317 народних депутатів, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Так, парламент прирівняв електронні засоби для куріння до звичайних цигарок. Зокрема, нормами законопроєкту передбачається заборона продажу електронних цигарок особам до 21 року та використання їх у громадських місцях.

Також законопроєктом пропонується викладка, реклама, стимулювання продажу та спонсорство бездимних тютюнових виробів та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, запроваджуються вимоги до маркування.

Крім того, забороняється використання смако-ароматичних добавок (фруктові, ягідні), які вводять споживачів в оману.

Документом також передбачається запровадження комбінованого медичного попередження (текстове та графічне попередження) на пачках тютюнових виробів та збільшення розміру попереджень про шкоду куріння з 50% до 65% від площі пачки. Попередження може містити реалістичні зображення хвороб, спричинених курінням, та щорічно оновлюватися.

Як зазначено у Пояснювальній записці, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. Вживання тютюнових виробів – один з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень і розладів психічного здоров’я), що спричиняють майже 84% усіх смертей в Україні. За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

Законопроєкт покликаний саме на забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, насамперед дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин.

Закон набуває чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.