Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону продажу лікарських засобів дітям віком до 14 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5122 проголосував 341 народний депутат.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі в Україні існує ситуація “з неконтрольованим відпуском ліків в Україні”.

Необхідність ухвалення документа полягає в запобіганні отруєнням медпрепаратами, зокрема і з метою самогубства.

“Інколи навіть самі фармацевти можуть порадити той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепта у покупця (пацієнта)… Особливо це є критичним у випадку, коли лікарські засоби купує неповнолітня особа, оскільки у дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу”, – йдеться в записці.

Документом вносяться зміни до статті 21 закону “Про лікарські засоби”.

Так, законопроєктом забороняється реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем – дистанційним способом) малолітнім особам (віком до 14 років). Крім того, забороняється доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі.

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця (досягнення 14 років) реалізація ліків здійснюється за умови пред’явлення документа, що засвідчує вік.

“Якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік”, – йдеться в тексті законопроєкту.

У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів забороняється.