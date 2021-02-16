Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів.

Про це інформує кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови №4655 проголосували 314 народних депутатів.

Звернення адресоване ООН, Європейському парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, Парламентській Асамблеї ОЧЕС, урядам і парламентам держав світу.

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту:

• засудити дії Росії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

• посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ “до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону”;

• продовжувати політику невизнання спроби анексії Криму та міста Севастополь, консолідувати міжнародну взаємодію з метою відновлення територіальної цілісності України (у тому числі у рамках української політико-дипломатичної ініціативи “Кримська платформа”);

• продовжувати здійснювати тиск на РФ як державу, що грубо порушує статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини;

• використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Росії “з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією РФ проти України, а також усіх інших громадян України, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополь та на території Російської Федерації”;

• протидіяти мілітаризації Кримського півострова, яка “створює зростаючі безпекові та гібридні загрози для більш широкої регіональної безпеки”;

• вимагати від РФ припинити агресивні дії в Чорноморському регіоні, практику перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного та Азовського морів під приводом військових навчань, практику блокування українських портів з використанням гібридних методів;

• вимагати від Росії “припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Криму, використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості”;

• засудити порушення російською окупаційною владою основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях;

• вимагати від РФ припинити насильницьке переміщення незаконно засуджених громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Криму, у пенітенціарні установи, розташовані на території країни-агресора;

• засудити дії РФ з переслідування осіб за погляди, думки, участь у мирних зібраннях, об’єднаннях, а також за порушення права на свободу совісті та віросповідання та вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України;

• вимагати від РФ скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступ до освіти українською мовою;

• вимагати від РФ припинити депортацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій Криму та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України, що призводять до зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій;

• вимагати від РФ забезпечити безперешкодний та належний доступ міжнародним правозахисним організаціям на тимчасово окуповані території України;

• застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів державної влади РФ, органів окупаційної влади РФ, причетних до провадження окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та системних порушень прав людини;

• вимагати від РФ негайного припинення системних порушень вимог Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, зокрема в частині припинення масових переміщень належних Україні культурних цінностей.