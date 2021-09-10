Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту до засудження незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також представників корінного кримськотатарського народу Криму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською Федерацією.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за відповідну постанову проголосувало 293 народних обранці.

В заяві наголошується, що Верховна Рада України засуджує вчинені 3 та 4 вересня 2021 року державою-агресором Російською Федерацією на території тимчасово окупованого Криму незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар — представників корінного народу Криму – Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також їх подальше обмеження у праві на захист, незаконне тримання під вартою та катування з метою отримання зізнання у скоєнні злочинів.

Народні депутати вимагають від Російської Федерації як держави-окупанта виконання своїх зобов’язань відповідно до норм міжнародного гуманітарного права: припинення переслідування корінного кримськотатарського народу та негайного звільнення Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Нарімана Джелялова та решти затриманих представників кримськотатарського народу.

Також Парламент зазначив, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, є розправою над учасниками Кримської платформи та представниками кримськотатарського народу і демонструє зневагу держави-агресора Російської Федерації до міжнародного правопорядку.

“Чергові злочинні акти переслідування окупаційною владою Російської Федерації представників Меджлісу кримськотатарського народу є частиною системної політики держави-окупанта зі зміни демографічного складу населення і витіснення корінного кримськотатарського народу з Криму, яка становить загрозу для самого його існування і потребує рішучої відповіді міжнародної спільноти”, – додали парламентарії.

Ухваленою постановою парламент доручає Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне спрямування тексту Заяви до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.