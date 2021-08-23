Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках "Кримської платформи" "для протидії агресії Росії".

Таке рішення було ухвалене на позачерговій сесії парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.

Звернення українського парламенту адресовано: Організації Об’єднаних Націй, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОЧЕС, Європейському парламенту, урядам і парламентам іноземних держав.

Документ представив нардеп від партії “Європейська Солідарність” Ахтем Чийгоз. На початку виступу він поінформував, що в залі засідань ВР присутні гості з окупованого Криму (делегати Курултаю і члени Меджлісу), котрі приїхали, “незважаючи на тиск, спроби залякування з боку ФСБ”.

“Це символ тої боротьби, який демонструється в Криму нашими громадянами. І це важливо для нас. У них буде зворотній шлях. І деякі з нас знають, чим він завершується: терором, в’язницями, колоніями в Росії. Але, попри це, ми будемо продовжувати боротьбу. І це основа повернення Криму до України”, – наголосив Чийгоз.

Цю інформацію нардепи зустріли стоячи і оплесками.

Чийгоз також зазначив, що постановою № 5775 створюється “парламентський вимір “Кримської платформи”.

У тексті ухваленого сьогодні звернення Верховна Рада:

1) закликає парламентські інституції міжнародних організацій та парламенти іноземних держав до посилення співробітництва у рамках “Кримської платформи” (заради “консолідації зусиль та здійснення міжнародного політико-дипломатичного тиску на державу-окупанта – Російську Федерацію”);

2) звертається до Генеральної Асамблеї ООН із закликом прийняти резолюцію про підтримку “Кримської платформи” (а також сприяти участі держав-членів ООН у роботі платформи “в усіх вимірах”); аналогічний заклик адресовано Парламентській Асамблеї Ради Європи та Європейському парламенту;

3) закликає міжнародне співтовариство утриматися від підтримки дій та ініціатив Росії, прямо чи опосередковано спрямованих на протидію діяльності та розвитку “Кримської платформи”;

4) виступає за збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму;

5) засуджує примусову паспортизацію Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях, не визнає таких паспортів та закликає іноземних партнерів не визнавати ці документи, а також посилити тиск на РФ;

6) закликає іноземних партнерів посилити політичний, дипломатичний та економічний тиск на Росію у відповідь на порушення нею норм міжнародного права;

7) вимагає від РФ повного виконання міжнародних зобов’язань та виведення з території України збройних формувань, “припинення злочинної практики зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, системних порушень прав людини”, а також “припинення вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та повернення Україні повного контролю над її територією у міжнародно визнаних кордонах”;

8) закликає міжнародних партнерів ініціювати створення Міжпарламентської координаційної ради “Кримська платформа”.

Варто зауважити, що сьогодні в засіданні Верховної Ради взяли участь члени Кабінету Міністрів, інші посадовці, глави дипломатичних представництв, а також іноземні гості: президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчил, голова Нацради Федеральних зборів Швейцарії Андреас Ебі, парламентські делегації Австрії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Йорданського Королівства, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Франції тощо.

Іноземні гості прибули в межах заходів “Кримської платформи”. Мілош Вистрчил та Андреас Ебі виступили зі словом із парламентської трибуни.