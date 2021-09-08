Відповідну постанову підтримали на засіданні парламенту, інформують #Букви.
Зокрема, постанову підтримали 318 нардепів, ніхто не виступив проти, фракція партії “Опозиційна платформа – За життя” у голосуванні участі не брала.
У пояснювальній записці зазначається, що російська влада планує залучити до виборів жителів окупованого Донбасу, які примусово отримали російські паспорти.
“Ці дії зухвало порушують основні норми міжнародного права. Проведення виборів у Державну Думу Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є незаконним, а отже, унеможливлює визнання їхніх результатів”, – йдеться у документі.
Ініціатори постанови також нагадали, що такі дії засудили Генеральна Асамблея ООН, Європейський Союз, НАТО та низка інших міжнародних організацій та урядів інших країн.
- Раніше головний редактор російського видання “The Insider”, яке визнали “іноземним агентом”, Роман Доброхотов звинуватив владу РФ у знищенні засобів масової інформації перед черговими виборами до Держдуми.