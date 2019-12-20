За документ № 2572 проголосували 277 народних обранців, повідомляють #Букви.

“Предмет законопроєкту полягає в тому, що потрібно забезпечити гарантію незалежності Державного бюро розслідувань, якою є оплата праці в розмірі, визначеному в законі про ДБР. Ми з вами 6 грудня проголосували за закон № 2260, який ще не підписаний президентом і який залишає встановлені законом гарантії для цілої низки органів, які передбачені також і моїм законом. Єдина різниця, що до переліку додано один орган – ДБР”, – зазначив, представляючи документ, нардеп від “Слуги народу” Денис Монастирський.

Документ вносить зміни в закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади” (щодо визначення розмірів посадових окладів).

Зокрема, ДБР внесено до переліку правоохоронних органів, співробітникам яких розмір посадових окладів не встановлює Уряд.

До таких органів також належать НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Рахункова палата, НАЗК, Центральна виборча комісія.

Дані відомства зможуть самостійно визначати оклад співробітників з 1 січня 2020 року.