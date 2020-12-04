Про це свідчить порядок денний засідання.
Нардепи розпочнуть свою роботу з години запитань до Уряду, в рамках якої Максим Степанов відзвітує про ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні.
Після цього Рада розгляне пакет законопроєктів, ініційованих президентом Володимиром Зеленським, про підтримку бізнесу в період карантину.
Крім того, на порядку денному є проєкти законів: про забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; про поетапне впровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; про врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.
До другого читання запропонований законопроєкт про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
- Раніше президент України Володимир Зеленський подав до Парламенту три законопроєкти щодо підтримки бізнесу під час дії карантину.