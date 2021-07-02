Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні заслухає міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка щодо земельної реформи.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Тема доповіді – “стан нормативно-правового та організаційного забезпечення впровадження ринку землі в Україні”.

До розгляду запланована і низка законопроєктів:

• щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (№ 4156);

• “Про внесення змін до закону України “Про захист суспільної моралі” щодо уточнення деяких положень відносно захисту малолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру” (№ 5330, 5330-1);

• “Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення” (№2683, 2683-2, 2683-3);

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (№3033а, 3033а-1);

• щодо військового поховального ритуалу” (№4636-1).

Також планується розглянути проєкти постанов про перейменування, зміну і встановлення меж ряду населених пунктів.