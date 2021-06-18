Про це свідчить порядок денний засідання.

Галущенко повинен розповісти про “стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його вплив на тарифну політику уряду”.

Крім того, нардепи зможуть поставити запитання іншим членам Кабміну і прем’єру Денису Шмигалю.

Після цього Рада заслухає звіт уряду про виконання закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

Запланований до розгляду в другому читанні і законопроєкт № 3711-д “щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”. Однак до документа подано понад 500 поправок, тому народні обранці можуть сьогодні не встигнути їх всі розглянути.