Верховна Рада України ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака Ryinair у Мінську (Білорусь) та затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 5597 проголосували 280 нардепів: 197 – від “Слуги народу”, 24 – від “Європейської Солідарності”, 16 – від ВО “Батьківщина”, 15 – від “Голосу”, 12 – від групи “За майбутнє”, 8 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

Його ініціаторами вказані нардепи від “Слуги народу”

Основні тези заяви українського парламенту наступні:

• Вчиненням примусового акту посадки пасажирського літака “білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу”. Вказані дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеці руху повітряного транспорту.

• Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повинна невідкладно провести розслідування цього інциденту “з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив”.

• Верховна Рада “рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича”. У заяві наголошується, що це “черговий прояв наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі”.

• Верховна Рада закликає Мінськ негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян, а також гарантувати повагу до прав людини.

• Верховна Рада підтверджує “цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь”.

• Верховна Рада також підтримала дії уряду України щодо заборони на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю.

Текст заяви буде направлено Організації Об’єднаних Націй, Європейській комісії, Європейському парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО.