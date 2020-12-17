Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про штрафи для суб'єктів господарювання, які допускають відсутність захисних масок на відвідувачах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3890 проголосував 241 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення документа “є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України”.

Законопроєктом пропонується доповнити частину другу статті 46 закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” новим пунктом.

Так, пропонується встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допускають осіб у громадські місця, будівлі або громадський транспорт без одягнених масок чи респіраторів (під час дії карантину).

За таке порушення передбачено штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 3400 – 5100 гривень).

Йдеться про: допуск осіб без вдягнених засобів індивідуального захисту без попередження про необхідність вдягнути маску, зробленого у будь-який спосіб; відсутність реагування на перебування особи у відповідних місцях без маски.

Такий же штраф передбачений за обслуговування споживачів без захисних масок у період дії карантину.

Згідно із документом, реагування на відвідувачів без масок має відбуватися у наступних формах:

• усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту;

• припинення обслуговування;

• виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення.