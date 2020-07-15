Верховна Рада України скерувала на доопрацювання законопроєкт, який дозволяє народним депутатам брати собі помічників без освіти.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3644 підтримали за основу лише 224 нардепи (при 226 мінімально необхідних). Після цього 280 депутатів скерували його на доопрацювання.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 34 закону “Про статус народного депутата України”.

Так, зараз у законі зазначено, що “помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою”.

Цю норму пропонувалося змінити і визначити, що “помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою”. Тобто пропонувалося дозволити нардепам обирати собі помічників без освіти.

Законопроєктом № 3644 також пропонувалося, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого для оплати праці помічників-консультантів, нардеп розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками дні щорічної основної та додаткової відпусток.

Йдеться і про дні відпустки, які помічник не використав торік.