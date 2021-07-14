Порядок денний опубліковано на сайті ВР.
За відставку глави МВС голосуватимуть на черговому засіданні, яке розпочнеться о 10 ранку.
Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.
Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.
- Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан вульгарно пожартував про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.