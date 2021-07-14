Верховна Рада розгляне відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під час ранкового засідання у четвер, 15 липня.

Порядок денний опубліковано на сайті ВР.

За відставку глави МВС голосуватимуть на черговому засіданні, яке розпочнеться о 10 ранку.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.