Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

“У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 29 червня 2021 року… Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому”, – йдеться в розпорядженні.

На позачерговому засіданні розглянуть такі питання:

1) проєкт Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);

2) проєкт Закону України про основи національного спротиву (реєстр. № 5557);

3) проєкт Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву” (реєстр. № 5558);

4) проєкт Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);

5) проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);

6) проєкт Закону України про внесення зміни до розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї” (реєстр. № 5478);

7) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” (реєстр. № 4555).