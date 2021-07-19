У вівторок, 20 липня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Разумков підписав розпорядження про проведення 20 липня о 14:00 позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Прессекретарка спікера Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у порядку денному – розгляд 10-ти проєктів постанов.

“На порядку денному – розгляд 10-ти проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-р, №5068, №5069) і трансформації “Укроборонпрому” (№3822)”, – написала Туній.

Вона також оприлюднила фотокопію відповідного розпорядження.

Водночас прессекретарка Разумкова уточнила, що голова ВР доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що на позачерговому засіданні парламентарям потрібно буде відхилити 10 постанов.

“Завтра в 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підпис: №3711- д (Вища кваліфікаційна комісія суддів України) – №3822 (Реформа Укроборонпрому) – №5068 (Вища Рада правосуддя) – №5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)”, – написав він.

Варто зазначити, що п’ята сесія ще остаточно не завершилася: згідно з календарним планом, передбачений тиждень роботи з виборцями (з 19 по 23 липня).

Після цього нардепи вирушать на канікули.