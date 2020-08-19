Про це повідомляється на офіційному сайті Парламенту.
“Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 11 годину 25 серпня 2020 року”, – йдеться в розпорядженні.
Засідання буде проведено у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського.
На позачерговій сесії ВР планується розглянути 6 питань:
• проєкт закону про внесення змін до закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3963); мова йде про документ, який передбачає збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня;
• законопроєкт про внесення змін до статті 6 закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3659);
• проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України (№ 3994);
• законопроєкт про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, а також кредитної угоди між Україною та Національним банком України з одного боку та ЄС як кредитором – з іншого (№ 0063);
• законопроєкт про ратифікацію фінансової угоди “Європейські дороги України III (проєкт “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0055);
• проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди (проєкт “Транспортний зв’язок в Україні – фаза І”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0056).
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання з 1 вересня підняти мінімальну зарплату. Згодом він ініціював відповідний законопроєкт.
- У “Слузі народу” повідомляли, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб, серед іншого, ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
- Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді тричі підвищити мінімальну зарплату.