Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії ВР дев'ятого скликання на 25 серпня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Парламенту.

“Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 11 годину 25 серпня 2020 року”, – йдеться в розпорядженні.

Засідання буде проведено у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського.

На позачерговій сесії ВР планується розглянути 6 питань:

• проєкт закону про внесення змін до закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3963); мова йде про документ, який передбачає збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня;

• законопроєкт про внесення змін до статті 6 закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3659);

• проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України (№ 3994);

• законопроєкт про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, а також кредитної угоди між Україною та Національним банком України з одного боку та ЄС як кредитором – з іншого (№ 0063);

• законопроєкт про ратифікацію фінансової угоди “Європейські дороги України III (проєкт “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0055);

• проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди (проєкт “Транспортний зв’язок в Україні – фаза І”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0056).