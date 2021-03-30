Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону №4157 щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки проголосували 300 нардепів.
Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення – підвищити штрафи:
1. За завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань пропонується штрафувати на суму від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн). Зараз штрафи становлять від 51 до 119 грн.
2. Посилюється відповідальність за невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. Передбачені штрафи:
• для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн);
• за те саме діяння, вчинене повторно протягом року, – штраф для посадових осіб та ФОП складе від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (3400 – 5100 грн). Зараз штрафи для громадян складають від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 гривень.
Запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що спричинило аварію. Відповідні зміни вносяться до статті 270 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. У цій статті зараз відсутня кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, які призвели до аварії або іншої небезпечної ситуації з тяжкими наслідками. Зміни повинні це виправити.
Покарання за перешкоджання перевіркам
Нардепи сьогодні ухвалили в цілому ще один законопроєкт, що стосується пожежної і техногенної безпеки, – № 3931. За нього проголосували 286 депутатів.
Проєкт закону передбачає запровадження відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної і пожежної безпеки.
Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею: “Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок”.
Таке порушення буде каратися штрафом у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень).
За повторне порушення протягом року передбачене покарання від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).
- У лютому Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким суттєво підвищуються штрафи за порушення правил пожежної безпеки. Йшлося про “посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах”.