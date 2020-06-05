Парламент сьогодні на засіданні підтримав законопроєкт № 3354, який посилює відповідальність за ненадання, чи неналежну відповідь на звернення чи запит народного депутата.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 329 народних обранців.

“Проєкт розроблено з метою створення умов для ефективного здійснення народними депутатами України, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України повноважень”, – йдеться в пояснювальній записці.

Законом передбачено збільшити розмір існуючих санкцій за неналежне реагування на депутатські запити та депутатські звернення та за невиконання законних вимог народного депутата, Рахункової палати, члена Рахункової палати та посилено відповідальність за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації.

Зокрема, законом внесли зміни до статті 18819 кодексу про адміністративні правопорушення:

за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення ( від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ),

), за недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит ( від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ),

), за невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім того, законом також внесено зміни до статті 351 Кримінального кодексу України, якими збільшено розміри штрафів за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації (від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та за невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації (від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).