Про це свідчить порядок денний засідання.
Воно було скликане “у зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського. Початок засідання – о 14:00.
Голова ВР Дмитро Разумков доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.
На порядку денному – розгляд 10 проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються судової реформи і трансформації “Укроборонпрому”. Через ці постанови ухвалені закони неможливо відправити на підпис.
Йдеться про розблокування підписання законопроєктів:
• № 3711-д (стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);
• № 5068 (щодо реформування Вищої ради правосуддя);
• № 5069 (про запровадження штрафів за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя);
• № 3822 (про реформування державного концерну “Укроборонпром” та перетворення його на акціонерне товариство).
Як відомо, 16 липня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання п’ятої сесії ВР 9-го скликання.
Варто зазначити, що п’ята сесія ще остаточно не завершилася: згідно з календарним планом, передбачений тиждень роботи з виборцями (з 19 по 23 липня).
Після цього нардепи вирушать на канікули.
- Раніше Верховна Рада України затвердила календарний план проведення наступної, шостої за рахунком, сесії. Планується розпочати шосту сесію ВР дев’ятого скликання 7 вересня 2021 року (саме цього дня нардепи повернуться до роботи після літніх канікул). Завершиться наступна сесія 21 січня 2022 року.