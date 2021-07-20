У Верховній Раді України у вівторок, 20 липня, відбудеться позачергове засідання, на якому нардепи спробують розблокувати підписання низки законопроєктів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Воно було скликане “у зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського. Початок засідання – о 14:00.

Голова ВР Дмитро Разумков доручив провести засідання своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

На порядку денному – розгляд 10 проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються судової реформи і трансформації “Укроборонпрому”. Через ці постанови ухвалені закони неможливо відправити на підпис.

Йдеться про розблокування підписання законопроєктів:

• № 3711-д (стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);

• № 5068 (щодо реформування Вищої ради правосуддя);

• № 5069 (про запровадження штрафів за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя);

• № 3822 (про реформування державного концерну “Укроборонпром” та перетворення його на акціонерне товариство).

Як відомо, 16 липня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков закрив останнє пленарне засідання п’ятої сесії ВР 9-го скликання.

Варто зазначити, що п’ята сесія ще остаточно не завершилася: згідно з календарним планом, передбачений тиждень роботи з виборцями (з 19 по 23 липня).

Після цього нардепи вирушать на канікули.