Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт змін до Податкового кодексу, яким передбачається зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2241 підтримали 290 нардепів: 226 – від “Слуги народу”, 27 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 13 – від групи “За майбутнє”, 14 – від групи “Довіра”, 10 позафракційних.

Законопроєктом передбачається зниження рентної ставки за користування надрами для видобутку бурштину з 25 % до 10 %.

При цьому тимчасово встановлюється ставка рентної плати:

– до 31 грудня 2020 року включно – у розмірі 5 %;

– до 31 грудня 2021 року включно – у розмірі 8 %.

З 2022 року ставка повинна вийти на постійний рівень 10 %. Відповідні зміни вносяться до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу України.

“Підвищення ставки рентної плати з 5 % до 25 %, яке відбулося з 1 січня 2016 року, призвело до значного зниження надходження цієї плати до бюджету. Тому запропонований підхід має заохочувальний характер для легалізації видобутку бурштину, сприятиме зростанню надходжень до бюджету, знизить податкове навантаження на сумлінних платників”, – зазначив, представляючи документ, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук.