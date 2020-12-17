Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який передбачає зниження з 20% до 14% ставки ПДВ для деяких видів агропродукції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3656 проголосували 255 народних депутатів.

Згідно з документом, пільгову ставку податку на додану вартість в розмірі 14% пропонується встановити на операції з постачання на митній території України та на ввезення в Україну сільськогосподарської продукції, яка класифікується за такими товарними позиціями: 0102; 0103; 0401 (в частині молока цільного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1 207.

Зазначеними кодами охоплюються, зокрема: велика рогата худоба, жива; свині живі; пшениця; жито; ячмінь; овес; кукурудза; соєві боби; насіння льону; насiння свирiпи та ріпаку; насіння соняшника; насіння і плоди інших олійних культур; цукровий буряк.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, “при зниженні ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових і олійних культур пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам таких зернових та експортерам продуктів їх переробки”.

“Тобто, в рази знижуються витрати бюджету і ризики втрат, пов’язаних із шахрайством з ПДВ і застосуванням так званих “скруток”, оскільки різко знижується ефективність таких шахрайських схем”, – йдеться в записці.