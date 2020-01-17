Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, за постанову № 2751 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання” проголосували 317 народних депутатів.
Згідно з документом, головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Яременка став його колега по фракції Олександр Мережко.
Крім того, даною постановою нардепи призначили членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардепа від фракції “Європейської Солідарності” Володимира В’ятровича.
Варто зазначити, що Богдан Яременко раніше подав у відставку з посади глави комітету через скандал із листуванням. Так, під час роботи в сесійній залі Парламенту він листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Яременка у відставку з цієї посади.
- Місце Богдана Яременка мала зайняти глава української парламентської делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, але депутати не підтримали її кандидатуру під час голосування.
- Як пояснював спікер Парламенту Дмитро Разумков, народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко не пішов із Парламенту після скандалу з інтимним листуванням у залі засідань, оскільки немає законодавчої норми, яка могла б зобов’язати його це зробити.