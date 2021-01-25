Вже цього тижня парламент, ймовірно, знову розглядатиме питання щодо призначення екстопменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром — міністром енергетики.

Про це за підсумками засідання фракції “Слуги народу” повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 25 січня, фракція “Слуги народу” зібралася для обговорення ключових законопроєктів, а також призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра — міністра енергетики і ситуації щодо Олександра Дубінського. На засіданні був присутній президент Володимир Зеленський.

За підсумками Корнієнко проінформував, що фактично часу на законопроєкти не вистачило, а найбільше часу зайняло обговорювання призначення Вітренка.

“Перше питання, яке зайняло багато часу, — це було спілкування з кандидатом на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Юрія Вітренка. Воно зайняло близько 1,5 години (загалом засідання тривало 3 години — ред.). Ставили запитання колеги: щодо ситуації поточної, яка виникла з тарифами, і як вона буде розв’язуватися, і питання стратегічні (як пан Вітренко бачить подальшу долю енергетики країни, її реформування”, — сказав Корнієнко.

За словами джерел #Букв у фракції президент підтримує Вітренка та бачить його як єдину гідну кандидатуру, яка віддалена від олігархів.

Зараз у “Слузі народу” триває голосування підписами щодо призначення Вітренка. Якщо його підтримають понад 173 депутати, то через очільника уряду це питання винесуть в зал вже цього тижня.

“Ми приймаємо фракцією рішення (воно, ви знаєте, приймається 70 відсотків проти 30). Тобто 173 депутати потрібно. Якщо ми матимемо цю цифру завтра або післязавтра, то відправимо подання прем’єрміністру пану Шмигалю, і він його вносить у Верховну Раду. Таким чином голосування може бути або в середу, або в четвер, або в п’ятницю (27-29 січня — ред.)”, — додав Корнієнко.

Корнієнко переконаний, що наразі рівень підтримки Вітренка вищий, ніж в грудні.

Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.