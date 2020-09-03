Верховна Рада України знову не змогла призначити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт постанови № 3898 набрав 221 голос депутатів (при 226 мінімально необхідних).

Варто відзначити, що до складу конкурсної комісії входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від Парламенту. Членами комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, громадський авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Нардепам пропонувалося призначити до комісії:

• Ганну Власову – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, доктора юридичних наук, професора;

• Андрія Гуджала – керуючого партнера адвокатського об’єднання “ГуДеГ”;

• Олексія Дрозда – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

• Віталія Куца – члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;

• В’ячеслава Навроцького – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;

• Богдана Романюка – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;

• Євгена Соболя – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.

Як повідомив, представляючи проєкт постанови, голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, ці кандидатури підтримали представники трьох фракцій: “Слуги народу”, ОПЗЖ, групи “Довіра”.

“Завтра, якщо ми сьогодні не визначимо 7 із 11 представників, комісія буде повноважна в складі 4 осіб, визначених Радою прокурорів. Це представники міжнародних організацій. І, відповідно, саме вони будуть оголошувати конкурс”, – зазначив Монастирський.

Проєкт постанови викликав критику ряду нардепів.

Так, депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко заявив, що “слуги народу”, які вже захопили всі гілки влади в нашій державі, хочуть захопити і САП”, а для цього “повністю змінюється склад комісії, яка повинна визначити нового голову САП” . Нардеп також зазначив, що запропоновані в комісію люди “не мають досвіду антикорупційної боротьби”.

А нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що запропонований склад комісії “тотально залежний від Офісу президента”.

У підсумку в залі не вистачило голосів на підтримку цього проєкту постанови.

Варто зазначити, що в липні Верховна Рада також провалила голосування за суперечливий проєкт постанови про призначення членів конкурсної комісії по САП. Тоді звучали заяви, що в комісію хочуть призначити людей, пов’язаних із Арсеном Аваковим – міністром внутрішніх справ.