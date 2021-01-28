Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне подання Кабінету Міністрів підтримали лише 204 народні депутати при 226 мінімально необхідних: 177 – від “Слуги народу”, 18 – від групи “Довіра”, 9 позафракційних.

Решта фракцій не дали жодного голосу.

Кандидатуру Вітренка представляв прем’єр Денис Шмигаль.

Як відомо, в грудні минулого року Верховна Рада не затвердила Вітренка на посаду віце-прем’єра – міністра енергетики: не знайшлося достатньої кількості голосів. Згодом Кабінет Міністрів призначив його в.о. міністра.

Сьогодні Вітренко під час виступу з парламентської трибуни прозвітував про те, що він зробив на посаді в. о. міністра: про погашення заборгованості перед шахтарями; подання на Кабмін проєкту рішення про обмеження зростанні ціни на електроенергію для населення; підписання угод з іноземними інвесторами щодо власного видобутку газу в Україні; винесення на Кабмін рішення, “яке дозволило знизити ціну на газ з лютого вже на третину”; про уникнення “віялових відключень у період холодів”.

Коментуючи надання субсидій, Вітренко запевнив, що обсягу коштів, які закладені в держбюджеті-2021 на ці цілі, вистачить до кінця опалювального сезону.

“Поки, на цей опалювальний сезон, людям грошей вистачить”, – заявив Вітренко.

Ряд нардепів під час обговорення кандидатури Вітренка розкритикували його за те, що він досі не вніс до своєї електронної декларації дані про отримання премії в 170 млн гривень (за перемогу над “Газпромом” у Стокгольмському арбітражі).

Вітренко у відповідь заявив, що “за законом спочатку подається додаткова декларація, а потім впродовж 7 днів може додаватися інформація”.

Варто зазначити, що сьогодні серед нардепів від “Слуги народу” проводилося сигнальне голосування щодо кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єра – міністра енергетики. Судячи з фото, підтримка Вітренка серед “слуг” була досить високою.

Перед голосуванням нардепи від “СН” також обговорювали в чаті цю тему. Дехто зі “слуг” закликав колег підтримати Вітренка, аргументуючи це тим, що в енергетиці є суттєві проблеми, які необхідно вирішити, а кандидат на посаду віце-прем’єра готовий їх вирішувати.

Також наголошувалося, що наразі “немає лави запасних на такі посади” (йдеться про те, що альтернативи кандидатурі Вітренка немає).

Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.