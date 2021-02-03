Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови №4243 проголосували 315 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності було розпочато ще в 2009 році. Міністерство охорони здоров’я України лише в 2018 році створило міжвідомчу робочу групу з питань запровадження такого реєстру.

Однак повноцінний запуск реєстру так і не відбувся.

Метою проєкту постанови є: “забезпечення функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності в найближчі строки”, а також проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених на нього.

Очікується, що електронний лікарняний стане запобіжником для витрат із Фонду соціального страхування на фальсифіковані листки непрацездатності (обґрунтованість видачі та продовження лікарняних можна буде перевірити через е-реєстр).

Згідно з постановою ВР, Кабінет Міністрів повинен:

• вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

• подати до Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з таким реєстром (у разі необхідності);

• здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.