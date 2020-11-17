Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови № 4320 підтримали в цілому 303 нардепа.

Ініціаторами документа є ряд нардепів, в тому числі від “Європейської Солідарності” і “Голосу”.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у разі посилення карантину в Україні (або на окремій території), зокрема, введення локдауну, необхідно:

• поінформувати громадян заздалегідь про повний перелік таких заходів, щоб люди мали час заздалегідь підготуватися до нових правил;

• разом із посиленням карантину проінформувати про підтримку, яка буде надаватися вразливим групам населення, а також суб’єктам господарювання;

• ввести законодавчі зміни щодо надання пільг бізнесу і підтримки громадян до моменту введення локдауну.

Постанова передбачає, що рішення про посилення карантину має бути оприлюднене не пізніше, ніж за тиждень до початку дії нових обмежень.

Йдеться про такі обмеження, як:

• регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

• відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

• прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

• прийом відвідувачів у кінотеатрах;

• прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і так далі);

• прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

• прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

• залишати місця свого проживання.

Документом також передбачається, що не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів Кабмін повинен поінформувати про заходи, які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб’єктів господарювання (зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи і у зворотньому напрямку).

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів потрібно буде вносити до Верховної Ради законопроєкт щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які відчувають негативні наслідки у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.