Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3010 проголосували 334 нардепи.

Метою документа є законодавче унормування здійснення приватної детективної діяльності.

Зазначається, що в Україні цей “вид послуг на законодавчому рівні досі не визначений”.

“Прийняття цього закону дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням”, – йдеться в записці.

Як зазначив, представляючи законопроєкт з трибуни ВР, один із його ініціаторів, нардеп від “Слуги народу” Микола Галушко, “в Україні до сьогодні приватна детективна діяльність офіційно не визнана”.

Він додав, що “за неофіційними даними у всіх регіонах України налічується близько 2 тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств”.

Законопроєктом створюється “інститут приватних детективів”.

Відповідно до проєкту закону, приватна детективна діяльність – незалежна професійна діяльність приватного детектива або діяльність детективного агентства щодо надання замовникам приватних детективних послуг з метою забезпечення захисту їх прав та законних інтересів на платній договірній основі.

Йдеться про послуги з пошуку, отримання, фіксація, аналізу та передачі інформації про осіб, об’єкти і події.

Приватним детективом може стати особа, яка:

• має громадянство України;

• повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю “правоохоронна діяльність”;

• володіє державною мовою;

• має 3 роки стажу роботи в галузі права або правоохоронної діяльності;

• пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.

Не може бути приватним детективом особа, яка:

• має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального правопорушення;

• визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

• перебуває на обліку в психоневрологічних або наркологічних установах охорони здоров’я;

• позбавлена права на зайняття приватною детективною діяльністю.

“Приватний детектив є самозайнятою особою та може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю”, – йдеться в законопроєкті.

А детективне агентство є “юридичною особою, створеною у формі господарського товариства, одним з засновників (учасників) якого є приватний детектив та діє на підставі статуту”.

Верховна Рада 17 лютого

Законопроєкт також визначає:

• основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;

• обов’язки суб’єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних;

• правила організації державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.
кого контролю за приватною детективною діяльністю.

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Фото: #Букви