Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про приватну детективну діяльність.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3010 проголосували 334 нардепи.

Метою документа є законодавче унормування здійснення приватної детективної діяльності.

Зазначається, що в Україні цей “вид послуг на законодавчому рівні досі не визначений”.

“Прийняття цього закону дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням”, – йдеться в записці.

Як зазначив, представляючи законопроєкт з трибуни ВР, один із його ініціаторів, нардеп від “Слуги народу” Микола Галушко, “в Україні до сьогодні приватна детективна діяльність офіційно не визнана”.

Він додав, що “за неофіційними даними у всіх регіонах України налічується близько 2 тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств”.

Законопроєктом створюється “інститут приватних детективів”.

Відповідно до проєкту закону, приватна детективна діяльність – незалежна професійна діяльність приватного детектива або діяльність детективного агентства щодо надання замовникам приватних детективних послуг з метою забезпечення захисту їх прав та законних інтересів на платній договірній основі.

Йдеться про послуги з пошуку, отримання, фіксація, аналізу та передачі інформації про осіб, об’єкти і події.

Приватним детективом може стати особа, яка:

• має громадянство України;

• повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю “правоохоронна діяльність”;

• володіє державною мовою;

• має 3 роки стажу роботи в галузі права або правоохоронної діяльності;

• пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.

Не може бути приватним детективом особа, яка:

• має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального правопорушення;

• визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

• перебуває на обліку в психоневрологічних або наркологічних установах охорони здоров’я;

• позбавлена права на зайняття приватною детективною діяльністю.

“Приватний детектив є самозайнятою особою та може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю”, – йдеться в законопроєкті.

А детективне агентство є “юридичною особою, створеною у формі господарського товариства, одним з засновників (учасників) якого є приватний детектив та діє на підставі статуту”.

Законопроєкт також визначає:

• основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;

• обов’язки суб’єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних;

• правила організації державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.

кого контролю за приватною детективною діяльністю.