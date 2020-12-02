Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про віртуальні активи", спрямований на врегулювання ринку криптовалюти.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3637 проголосували 230 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, ринок віртуальних активів в Україні “фактично вже сформований й існує протягом приблизно п’яти років, але знаходиться повністю поза правовим полем держави”.

“Учасники ринку віртуальних активів повинні отримати можливість користуватися банківськими послугами, сплачувати податки з отриманих доходів і отримувати юридичний захист в судах при порушенні їх прав. Також дуже важливим завданням є забезпечення захисту українських інвесторів при здійсненні інвестицій на ринку віртуальних активів”, – йдеться в записці.

Під час презентації документа з парламентської трибуни один із його авторів – нардеп від “Слуги народу” Олексій Жмеренецький заявив, що підприємці, котрі працюють у сфері віртуальних активів, здійснюють свою діяльність “у тіні”. Вони не можуть зареєструватися, захищати свої права в суді, укладати будь-які контракти. Також не сплачуються податки.

За словами нардепа, експерти оцінюють обсяг транзакцій в Україні з використанням віртуальних активів на рівні в 150-200 млн доларів на день. Водночас капіталізація віртуальних активів в Україні становить понад 2 млрд доларів. При цьому, вся галузь “знаходиться абсолютно в тіні”.

Цю проблему покликаний вирішити законопроєкт №3637.

Варто зазначити, що ряд нардепів, зокрема від “Європейської Солідарності” та “Батьківщини”, розкритикували проєкт закону і пропонували направити його на повторне перше читання. Вони говорили, що в ньому не враховані механізми для запобігання відмиванню коштів, для захисту інвесторів. Зазначалося, що якщо приймати законопроєкт в нинішньому вигляді “створюється така собі чорна діра”.

Що передбачає проєкт закону

Документ має врегулювати наступні питання:

• відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;

• відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;

• відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;

• регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;

• відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

• відсутність дієвих механізмів залучати іноземні інвестиції в високотехнологічні галузі економіки України.

Згідно із законопроєктом, віртуальний актив – це особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими.

Документом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, що виникають:

1) при постачанні послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцезнаходження або постійне представництво на території України;

2) у зв’язку зі здійсненням правочину відносно віртуальних активів, якщо особа, що здійснює цей правочин визначає, що до такого правочину застосовується право України (якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України).

Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує держполітику в сфері обігу віртуальних активів, буде Міністерство цифрової трансформації України.

На міністерство будуть покладені завдання:

• щодо здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України;

• щодо забезпечення та здійснення контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, законопроєкт визначає правовий статус і вимоги до постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами, через проходження процедур держреєстрації одного або декількох видів діяльності:

• зберігання або адміністрування віртуальних активів і ключів віртуальних активів;

• обмін віртуальних активів;

• переказ віртуальних активів;

• участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.

Як наголосили в Мінцифри, законопроєкт “є надзвичайно важливим для криптогалузі”, оскільки формує “правове поле ринку віртуальних активів” та адаптує рекомендації FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей) щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів.

У разі остаточного ухвалення законопроєкту “крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні”, блокчейн-бізнес “матиме юридичне поле для своєї діяльності і зможе зареєструвати свою компанію в українській юрисдикції”.