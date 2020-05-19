Народні депутати сьогодні на засіданні схвалили за основу законопроєкт № 2680 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 227 народних депутатів.

“Метою і завданнями прийняття проекту закону є створення сприятливих умов для покращення стану автомобільних доріг в Україні шляхом спрощення порядку отримання права на виконання будівельних робіт з їх реконструкції та капітального ремонту та усунення неузгодженостей між положеннями законодавчих актів”, – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

– скасувати вимоги щодо погодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проектного рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення;

– покласти на замовника та підрядника обов’язок застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають вимогам технічних регламентів;

– скасувати вимогу щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт щодо реконструкції та/або капітального ремонту автомобільних доріг тощо.