Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ підтримали 227 народних депутатів.
“Метою і завданнями прийняття проекту закону є створення сприятливих умов для покращення стану автомобільних доріг в Україні шляхом спрощення порядку отримання права на виконання будівельних робіт з їх реконструкції та капітального ремонту та усунення неузгодженостей між положеннями законодавчих актів”, – йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєктом, зокрема, пропонується:
– скасувати вимоги щодо погодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проектного рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення;
– покласти на замовника та підрядника обов’язок застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають вимогам технічних регламентів;
– скасувати вимогу щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт щодо реконструкції та/або капітального ремонту автомобільних доріг тощо.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, скільки кілометрів доріг було побудовано за час дії карантину.