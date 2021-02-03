Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3908-1 проголосували 328 нардепів.

Наразі в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачені штрафи за домашнє насильство в розмірі від 170 до 340 грн.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, це не є ефективним заходом, “оскільки суди дуже рідко враховують фінансовий стан правопорушника”, що призводить до того, що “в переважній більшості покарання впливає не на порушника, а на його сім’ю в цілому або ж на постраждалу особу, оскільки штраф сплачується або із сімейного бюджету, або ж “з кишені” самої постраждалої особи (якщо кривдник не працює, не має власних доходів та вимагає шляхом фізичного чи психічного впливу гроші від інших членів сім’ї)”.

У зв’язку з тим, що штрафи можуть стати тягарем, який “лягатиме на сімейний бюджет”, автори законопроєкту вирішили їх не підвищувати. Натомість пропонується альтернатива: суспільно корисні роботи із “спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі”.

Крім того, пропонується збільшення терміну адміністративного арешту як санкції.

Законопроєкт передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Відповідно до законопроєкту:

1. За вчинення домашнього насильства – фізичного, психологічного або економічного характеру (зокрема, що не спричинило тілесних ушкоджень – погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів), в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачено накладення штрафу від 170 до 340 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виконання суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин (зараз цієї норми немає), або адміністративний арешт на строк до 10 діб (зараз 7 діб). Таке ж покарання передбачене за невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або за неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про місце свого тимчасового перебування.

2. За такі ж дії, вчинені повторно протягом одного року передбачено штраф від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виконання суспільно корисних робіт на термін від 240 до 360 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У разі накладення на кривдника адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, нарахована плата за виконання таких робіт перераховується постраждалій особі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.