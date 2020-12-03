Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за викрадення, підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону №3946 підтримали 264 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є врегулювання питань, пов’язаних “із посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів”.

“Досить поширеним кримінальним правопорушенням є підроблення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адже це дає можливість, зокрема, заволодіти чужим майном, фінансами, ухилитися від майнової відповідальності, від відповідальності за вчинення правопорушень, незаконно перетнути кордон тощо. Підроблення документів, зокрема тих, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини з продажу підроблених документів”, – зазначається в записці.

Законопроєктом №3946 вноситься низка змін до Кримінального кодексу України. Зокрема, вводиться нова стаття 358-1, згідно з якою:

1. Викрадення, привласнення документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану пропонується карати арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

2. Використання завідомо підроблених документів, що засвідчують особу, що підтверджують громадянство України, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

3. Підробка вказаних документів, а також придбання, збут або інша передача таких підроблених документів буде каратися арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років.

4. Якщо такі дії вчинила група осіб за змовою або посадова особа, використовуючи службове становище, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.

Згідно з чинним законодавством, використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.