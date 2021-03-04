Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3474 проголосували 308 нардепів.

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів.

Як зазначили у пресслужбі Кабміну, такий закон “дасть змогу відмовитися від застарілої системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм (на компакт-дисках та інших матеріальних носіях)”, оскільки вона “призводить до зайвих витрат законних розповсюджувачів і є неефективною процедурою захисту від порушень авторського права і суміжних прав”.

В уряді запевнили, що при підготовці документа “врахували пропозиції міжнародних асоціацій правовласників та українських профільних асоціації, що представляють інтереси музичної індустрії”.

Законопроєктом передбачається:

1. Втрата чинності закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, ухваленого ще у 2000 році (так званого закону про контрольні марки). Йдеться про маркування спеціальними голографічними наклейками.

Згідно із пояснювальною запискою, за час дії цього закону “на практиці визначено проблемні питання, пов’язані з реалізацією його правових норм”: зокрема, виникли “тіньові схеми, за якими незаконно отримуються контрольні марки”.

2. Скасування зобов’язання отримання контрольних марок імпортерами, експортерами та відтворювачами примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

3. Вилучення положень законодавства щодо адміністративної й кримінальної відповідальності за відсутність контрольних марок.

ДОВІДКА. Контрольна марка – спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист.

Маркування контрольними марками – позначення шляхом наклеювання контрольних марок на пакування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.