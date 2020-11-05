Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, документ підтримали 254 нардепів.
Проєкт закону розроблено з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.
Документом пропонується внести зміни до закону “Про запобігання корупції”, а також низку взаємоузгоджених змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.
Зазначається, що прийняття закону забезпечить створення ефективної та захищеної системи отримання, обробки та обліку повідомлень про корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, а також інші порушення закону “Про запобігання корупції”.
- Верховна Рада сьогодні під час засідання ухвалила за основу проєкт закону про засади державної антикорупційної політики України на 2020-2024 роки.