Верховна Рада сьогодні на засіданні попередньо схвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 254 нардепів.

Проєкт закону розроблено з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Документом пропонується внести зміни до закону “Про запобігання корупції”, а також низку взаємоузгоджених змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Зазначається, що прийняття закону забезпечить створення ефективної та захищеної системи отримання, обробки та обліку повідомлень про корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, а також інші порушення закону “Про запобігання корупції”.