Верховна Рада України сьогодні на засідання ухвалила за основу законопроєкт №2500 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.

“Прийняття проєкту обумовлене необхідністю внесення змін до чинного законодавства України у зв’язку з прийняттям закону України “Про запобігання корупції”. Так, в текстах окремих законів та законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, який втратив чинність”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що регламентом Верховної Ради встановлено, що якщо для реалізації положень поданого законопроєкту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі “Перехідні положення” цього законопроєкту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроєкті. Проте, оскільки зміни були внесенні не до всіх законодавчих актів, це спричиняє виникнення законодавчих колізій.

Тому прийняття законопроєкту №2500 необхідне для запобігання виникненню таких законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності.