Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України.
“Прийняття проєкту обумовлене необхідністю внесення змін до чинного законодавства України у зв’язку з прийняттям закону України “Про запобігання корупції”. Так, в текстах окремих законів та законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, який втратив чинність”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.
Зазначається, що регламентом Верховної Ради встановлено, що якщо для реалізації положень поданого законопроєкту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі “Перехідні положення” цього законопроєкту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроєкті. Проте, оскільки зміни були внесенні не до всіх законодавчих актів, це спричиняє виникнення законодавчих колізій.
Тому прийняття законопроєкту №2500 необхідне для запобігання виникненню таких законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності.
- 17 жовтня Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, що передбачає винагороду для викривачів корупції.