Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за законопроєкт № 3615-1 проголосувало 308 депутатів.

Метою законопроєкту є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та забезпечення захисту кінцевого споживача від таких ризиків:

недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів;

порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнту неякісних або фальсифікованих засобів;

збільшення відсотку випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я кінцевого споживача;

відсутності належної фармацевтичної опіки по відношенню до споживача;

неконтрольоване і незаконне втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.

Документом пропонується дозволити суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами (за виключенням окремих категорій ліків), організовувати та здійснювати доставку таких лікарських засобів безпосередньо споживачам, у тому числі із залученням третіх осіб на договірних засадах.

В якості третіх осіб, які на договірних засадах можуть залучатися для здійснення доставки лікарських засобів споживачеві, пропонується визначити власну кур’єрську службу або можуть залучатися на договірних засадах кур’єрські служби доставки, оператори поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання ліків.

При цьому відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотриманням визначених виробником умов його зберігання, у тому числі під час доставки безпосередньому споживачу лікарського засобу, реалізованого дистанційним способом, а також адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил відпуску лікарських засобів відповідно до чинного законодавства, несе суб’єкт господарювання, який здійснює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Законопроєктом дозволяється електронна роздрібна торгівля рецептурними ліками, але лише за умови надання електронного рецепту, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, що не будуть включені Міністерством охорони здоров’я України до переліку лікарських засобів, електронна роздрібна торгівля якими заборонена.