Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт про публічні консультації з державною владою.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону №4254 проголосували 262 нардепи.

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів України.

Як пояснили у пресслужбі Кабміну, публічні консультації – це “інструмент громадської участі, коли громадяни самі стають ініціаторами рішень і формулюють власні альтернативи щодо тих чи інших питань, таким чином отримуючи реальні повноваження для формування виважених політичних рішень”.

Чинне законодавство передбачає обов’язок влади оприлюднювати до обговорення проєкти актів за 20 днів до ухвалення (проте відсутній порядок отримання “зворотного зв’язку”).

Законопроєкт встановлює правила проведення владою публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проєктів стратегічних та програмних документів, нормативно-правових актів.

Передбачені такі види публічних консультацій:

• публічні обговорення;

• електронні консультації;

• адресні консультації.

Термін проведення публічних консультацій становитиме не менше 15 днів. У них зможуть брати участь зацікавлені сторони, які надаватимуть ідеї та пропозиції для вирішення проблемних питань державного та місцевого значень.

Зацікавленими сторонами вважаються особи, на яких вплине майбутнє рішення.

За допомогою законопроєкту планується досягнути наступних цілей:

1. Зробити діяльність органів державної влади прозорою (завдяки процедурі публічних консультацій спільнота заздалегідь дізнається про усі рішення, що готуються, і зможе долучитися до формування тієї чи іншої ініціативи).

2. Залучення громадян до обговорення важливих питань.

3. Прогнозованість державної політики (процедура передбачає, що рішення буде донесене до спільноти і роз’яснене, а усі, кого воно торкнеться, матимуть можливість зрозуміти, що змінюється, яким чином і навіщо).