Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про перелік об'єктів права державної власності (державних підприємств), що не підлягають приватизації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4020 проголосували 289 нардепів.

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів України.

Так, у жовтні 2019 року Верховна Рада скасувала перелік заборонених до приватизації державних підприємств. Проте досі не було затверджено новий перелік (який було доручено сформувати Кабміну).

Законопроєкт № 4020 затверджує переліки об’єктів права держвласності, що не підлягають приватизації або відчуженню контрольного пакету акцій.

До переліків включені підприємства, що: забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; діяльність яких має критично важливе значення для суспільства.

Йдеться про наступні об’єкти:

1. Перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою, ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації.

Це 9 підприємств: НАК “Нафтогаз України”; акціонерна холдингова компанія “Артем”; “Феодосійська суднобудівна компанія “Море”; завод “Фіолент”; “Київський завод автоматики”; акціонерне товариство “Українська залізниця”; акціонерне товариство “Укрпошта”; акціонерне товариство “Хартрон” (виробник систем керування у ракетно-космічній галузі); “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту”.

2. Перелік господарських товариств та об’єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав держави становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації.

Це 74 об’єкти. Серед них: “Енергоатом”; “Укргідроенерго”; “Укренерго”; “Оператор газотранспортної системи України”; “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”; “Укрхімтрансаміак”; “Адміністрація морських портів України”; Державне підприємство обслуговування повітряного руху України; Управління Північно-Кримського каналу; низка державних реабілітаційних установ; “Український науковий центр розвитку інформаційних технологій”; спеціалізоване підприємство “Об’єднання “Радон”; Чорнобильська АЕС; державне підприємство “Гарантований покупець”; державне підприємство “Документ”; “Поліграфічний комбінат “Україна”; “Укркосмос”; Конструкторське бюро “Південне”; “Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”; Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та інші.

3. Перелік об’єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації.

Це 133 об’єкти, серед яких: “Національний цирк України”; Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка; видавництво дитячої літератури “Веселка”; Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Г. Верьовки; Національна філармонія України; “Національна суспільна телерадіокомпанія України”; “Експоцентр України”; Національний спортивний комплекс “Олімпійський”; музичні академії, музеї, університети, заповідники, театри, оркестри, спортивні центри, спортивні комплекси тощо.

4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства.

Це 102 об’єкти, серед яких бронетанкові, авіаційні ремонтні заводи; державне підприємство “Антонов”; Науково-дослідний інститут “Квант”; Київське конструкторське бюро “Луч”; Миколаївський суднобудівний завод та інші.

5. Перелік об’єктів лісового господарства, що не підлягають приватизації. Це 341 об’єкт.

У разі прийняття рішення про зменшення частки корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств та об’єднань, а також про перетворення державних комерційних та казенних підприємств в акціонерні товариства частка корпоративних прав, що належать державі та не підлягають приватизації, у статутному капіталі таких товариств не може бути меншою, ніж 50% + 1 акція.

До другого читання вказаний перелік ще можуть доповнювати і коригувати.