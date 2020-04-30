Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 2769, згідно з яким грошова застава під час виборів зменшиться у дев’ять разів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі розмір застави для кандидатів на посаду міського голови Києва становить 4 005 807 грн, що перевищує навіть розмір грошової застави для кандидатів на посаду Президента України та у 375 разів – середньомісячну заробітну плату.

Відповідно до норм Виборчого кодексу України розмір грошової застави для реєстрації громадянина України кандидатом на посаду Президента України становить 3 069 950 грн, для реєстрації виборчого списку політичної партії – 4 723 000 грн.

Законопроєктом № 2769 пропонується внести зміни до абзацу першого частини другої статті 225 Виборчого кодексу України, визначивши розмір грошової застави у сумі чотири мінімальні заробітні плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 90 тисяч виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо. Тобто йдеться про зменшення розміру грошової застави у дев’ять разів, відносно чинної норми.

Нагадаємо, згідно з новим Виборчим кодексом, підписаним президентом Володимиром Зеленським, застави для кандидатів, які мають намір брати участь у місцевих виборах, зросли майже у 40 разів у порівнянні з місцевою кампанією 2015 року.