Covid-19 Україна

оновлено 16.06.2020 о 14:01

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Рада зробила крок до зміни обліку і розрахунків на ринку природного газу

Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала в першому читанні законопроєкт № 2553 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо впровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Вівторок, 16 червня 2020, 13:45

Ілюстративне фото

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримав 281 депутат.

Проєкт закону передбачає надання права Кабінету Міністрів приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобування, купівлі-продажу, постачання та споживання природного газу, у тому числі здійсненні митного контролю та митного оформлення під час переміщення природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година [кВт/год], в якості додаткової інформації в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії.

Теги: Верховна Рада, закон, газ

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