Верховна Рада сьогодні на засіданні підтримала за основу законопроєкт №3509 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 274 народних депутата.

“Законопроєктом передбачається внести зміни до статті 28 закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо передбачення можливості спрямування коштів фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії як поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення”, – йдеться в пояснювальній записці.

Наголошується, що прийняття законопроекту призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, зокрема:

стимулювання додаткового попиту на продукцію галузей економіки у розмірі 25 375,0 млн гривень;

підвищення надходження всіх видів податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7 554,5 млн гривень;

збільшення обсягу доходів зайнятого населення на суму 1 831,4 млн гривень;

підвищення інвестиційної спроможності дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн гривень.