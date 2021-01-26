Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4157 проголосували 317 нардепів.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення – підвищити штрафи:

1. За порушення вимог техногенної та пожежної безпеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки не за призначенням пропонується штрафувати:

• громадян – на суму від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів, або на 510 – 1700 грн (зараз передбачено попередження або штраф у розмірі 8,5 – 119 грн);

• посадових осіб і фізичних осіб-підприємців – на суму від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або на 850 – 3400 грн (зараз це 34 – 170 грн).

2. За діяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки бізнес хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 мінімумів доходів, або на 2550 – 3400 грн (зараз штрафи становлять 680 – 1700 грн).

3. За свідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги пропонується штрафувати на 200 – 600 мінімумів доходів, або на 3400 – 10 200 грн (зараз штрафи становлять від 51 до 119 грн).

4. Посилюється відповідальність за невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. Передбачені штрафи:

• для громадян – у розмірі від 60 до 200 мінімумів доходів, або 1020 – 3400 грн (зараз штрафи становлять 8,5 – 119 грн);

• для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів, або на 1700 – 8500 грн (зараз штраф – від 34 до 170 грн).

Також законопроєктом пропонується внести зміни до статті 270 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. У цій статті зараз відсутня кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, які призвели до аварії або іншої небезпечної ситуації з тяжкими наслідками. Зміни повинні це виправити.

Варто відзначити, що нардепи сьогодні ухвалили в першому читанні ще один законопроєкт, що стосується пожежної і техногенної безпеки, – № 3931.

За нього проголосували 265 нардепів.

У документі йдеться про введення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної і пожежної безпеки.

Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею: “Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, зокрема пов’язаної з проведенням перевірок”.

Таке порушення буде каратися штрафом у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 34 000 грн). За аналогічне порушення, вчинене повторно протягом року, передбачений штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (34 000 – 51 000 грн).

Поліцейським і посадовим особам органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки надається право складати протоколи про адміністративне правопорушення.