Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 4157 проголосували 317 нардепів.
Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення – підвищити штрафи:
1. За порушення вимог техногенної та пожежної безпеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки не за призначенням пропонується штрафувати:
• громадян – на суму від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів, або на 510 – 1700 грн (зараз передбачено попередження або штраф у розмірі 8,5 – 119 грн);
• посадових осіб і фізичних осіб-підприємців – на суму від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або на 850 – 3400 грн (зараз це 34 – 170 грн).
2. За діяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки бізнес хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 мінімумів доходів, або на 2550 – 3400 грн (зараз штрафи становлять 680 – 1700 грн).
3. За свідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги пропонується штрафувати на 200 – 600 мінімумів доходів, або на 3400 – 10 200 грн (зараз штрафи становлять від 51 до 119 грн).
4. Посилюється відповідальність за невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. Передбачені штрафи:
• для громадян – у розмірі від 60 до 200 мінімумів доходів, або 1020 – 3400 грн (зараз штрафи становлять 8,5 – 119 грн);
• для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів, або на 1700 – 8500 грн (зараз штраф – від 34 до 170 грн).
Також законопроєктом пропонується внести зміни до статті 270 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. У цій статті зараз відсутня кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, які призвели до аварії або іншої небезпечної ситуації з тяжкими наслідками. Зміни повинні це виправити.
Варто відзначити, що нардепи сьогодні ухвалили в першому читанні ще один законопроєкт, що стосується пожежної і техногенної безпеки, – № 3931.
За нього проголосували 265 нардепів.
У документі йдеться про введення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної і пожежної безпеки.
Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею: “Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, зокрема пов’язаної з проведенням перевірок”.
Таке порушення буде каратися штрафом у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 34 000 грн).
За аналогічне порушення, вчинене повторно протягом року, передбачений штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (34 000 – 51 000 грн).
Поліцейським і посадовим особам органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки надається право складати протоколи про адміністративне правопорушення.
- Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).
- Пансіонат для літніх людей “Золотий час” у Харкові, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, не був зареєстрований і діяв незаконно.
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Слідчі перевіряються такі основні версії: пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.