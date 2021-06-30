Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону №4594 проголосували 289 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, на сьогодні до повноважень інспекторів з паркування віднесено розгляд наступних справ про порушення Правил дорожнього руху: порушення правил зупинки та стоянки; порушення порядку та правил платного паркування.
Водночас “зупинка чи стоянка на місцях, передбачених для автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або в яких таких осіб перевозять”, досі відноситься до компетенції працівників Національної поліції.
Метою підтриманого сьогодні законопроєкту є “внесення змін до законодавства, які дозволять підвищити захист прав осіб з інвалідністю на паркування транспортних засобів на спеціально визначених для цього місцях”.
Документом вносяться зміни до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Пропонується розширити повноваження інспекторів із паркування: надати їм право розглядати справи про адміністративні правопорушення осіб, котрі залишили свої авто на місцях, передбачених для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю (або в яких таких осіб перевозять).
Інспектори з паркування від імені виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад зможуть розглядати такі справи і накладати стягнення.
- У квітні Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає, що водіям-порушникам більше не надсилатимуть постанову про штраф, якщо вони сплатять його упродовж 15 днів.
- 17 березня в Україні набув чинності закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год – 1700 грн. Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора – штраф у 510 грн.