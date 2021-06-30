Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4594 проголосували 289 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, на сьогодні до повноважень інспекторів з паркування віднесено розгляд наступних справ про порушення Правил дорожнього руху: порушення правил зупинки та стоянки; порушення порядку та правил платного паркування.

Водночас “зупинка чи стоянка на місцях, передбачених для автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або в яких таких осіб перевозять”, досі відноситься до компетенції працівників Національної поліції.

Метою підтриманого сьогодні законопроєкту є “внесення змін до законодавства, які дозволять підвищити захист прав осіб з інвалідністю на паркування транспортних засобів на спеціально визначених для цього місцях”.

Документом вносяться зміни до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пропонується розширити повноваження інспекторів із паркування: надати їм право розглядати справи про адміністративні правопорушення осіб, котрі залишили свої авто на місцях, передбачених для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю (або в яких таких осіб перевозять).

Інспектори з паркування від імені виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад зможуть розглядати такі справи і накладати стягнення.