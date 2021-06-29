Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт "Про критичну інфраструктуру". Він допоможе створити державну систему захисту критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5219 проголосували 318 народних депутатів.

Цей законопроєкт має стати складовою законодавства України у сфері національної безпеки.

Метою документа є створення умов для формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Під “критичною інфраструктурою” маються на увазі “об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам”.

“Світові тенденції до посилення загроз природного та техногенного характеру, підвищення рівня терористичних загроз, збільшення кількості та підвищення складності кібератак, а також пошкодження інфраструктурних об’єктів у східних та південних регіонах України внаслідок збройної агресії Російської Федерації зумовили актуалізацію питання захисту систем, об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Наразі в Україні немає єдиної загальнодержавної системи захисту критичної інфраструктури, а також окремого держоргану, який би за це відповідав.

Крім того, в Україні значна частина об’єктів критичної інфраструктури перебуває у приватній власності.

Відтак, законопроєктом № 5219 пропонується:

1. Створити уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури, а саме Національну комісію з питань захисту критичної інфраструктури.

Це буде центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, як постійно діючий державний колегіальний орган, підпорядкований і підзвітний Кабінету Міністрів. Новий орган складатиметься з голови та шести членів.

2. Здійснювати незалежну зовнішню оцінку діяльності Комісії (шляхом проведення Рахунковою палатою щорічного зовнішнього аудиту її діяльності).

3. Визначити повноваження органів влади у сфері захисту критичної інфраструктури.

4. Джерелом фінансування робіт і заходів із забезпечення захисту критичної інфраструктури визначити: кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

5. Включити до основних функцій Національної гвардії України охорону об’єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів.

6. Доповнити перелік видів обов’язкового страхування страхуванням ризику фінансових втрат, викликаних кризовою ситуацією на об’єкті критичної інфраструктури.

7. Сформувати та запровадити Реєстр об’єктів критичної інфраструктури.