Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, спрямований на "вдосконалення корпоративного управління" в державних компаніях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава” (№ 5593-д). Його підтримав 251 народний депутат.

Як пояснили в Міністерстві економіки України, документ було розроблено у співробітництві з ЄБРР (Європейським банком реконструкції та розвитку) та відповідно до Керівних принципів корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку).

Реалізація законопроєкту “сприятиме поліпшенню управління держпідприємствами та дасть змогу цінно імплементувати сучасні стандарти корпоративного управління в державних компаніях”.

Законопроєктом передбачено чітке розмежування функцій держави як власника і наглядових рад.

Так, документом пропонується:

• надати Кабінету Міністрів України повноваження затверджувати політику державної власності;

• надати Кабміну повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній;

• надати повноваження наглядовим радам щодо призначення та звільнення керівників державних компаній (уряд погоджуватиме рішення наглядових рад про призначення та звільнення з посад керівників держкомпаній);

• визначити, що наглядова рада (на основі державної дивідендної політики) надає суб’єкту управління пропозиції щодо затвердження дивідендів;

• визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду, затверджених Кабінетом Міністрів;

• розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку, річних фінансових та інвестиційних планів; забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності тощо.