Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5463 проголосував 251 народний депутат.

Ухвалення законопроєкту має кілька цілей:

1. Запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі.

Відповідно до положень документа, місце проживання декларується у: житлі, яке знаходиться у приватній власності; житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо). Місце проживання реєструється: у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації; у службовому житлі.

2. Захист прав власників житла. Закріплюється право власника житла скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі.

3. Закріплення електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання особи.

Передбачено, що реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно у електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.

Скасовується паперовий документообіг; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

4. Підвищення доступності та зручності адміністративних послуг.

Змінити місце проживання можна буде, відвідавши орган реєстрації або ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг), а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Послуги надаватимуться в електронній формі, що значно скоротить час, необхідний для їх надання (відтак, зникне потреба відвідувати органи реєстрації або ЦНАП).

Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації України, “кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі”.

“Щоб повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів… Ухвалений законопроєкт остаточно скасує “штамп про прописку” та паперову довідку про місце проживання до ID-картки. Замість ходіння по декількох установах та місяців очікування – 10 хвилин на заповнення заяви та доба – на її опрацювання. Також реєстрація не впливатиме на життєві ситуації, зокрема, оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги”, – наголосили в міністерстві.

У відомстві уточнили, що скористатися послугою буде дуже легко:

• на порталі “Дія” слід обрати пункт “Реєстрація місця проживання” та заповнити заяву;

• власник житла, де мешкає особа, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна;

• дані про нове місце проживання автоматично з’являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично;

• послуга буде надана протягом однієї доби.

Усі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні будуть об’єднані в спеціальному модулі на базі Демографічного реєстру.