Народні депутати України підтримали проєкт постанови № 2717 "Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, “за” відповідне рішення проголосували 323 нардепи.

В документі наголошується, що в тексті вироку італійського суду не міститься прямих доказів, що однозначно би вказували на причетність Віталія Марківа до вбивства італійського журналіста Андреа Роккелі, який загинув 24 травня 2014 року під час мінометного обстрілу поблизу м. Слов’янськ. Доказова база сторони обвинувачення будується на припущеннях та маніпулятивній інтерпретації фактів.

Крім того, нардепи переконані, що Італійській суд не мав права встановлювати власну юрисдикцію для оцінки дій іншої держави на її власній території. Проте суд присяжних міста Павія, всупереч нормі міжнародного права щодо імунітетів держав від цивільної юрисдикції інших країн, постановив, що Україна може бути відповідачем у цивільному провадженні.

“Верховна Рада України протестує проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права та залучення Української держави до згаданої справи як цивільного відповідача, адже це протирічить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав. Парламент категорично засуджує використання неприйнятних формулювань в матеріалах вироку, згідно яких українська армія є “повсталими українцями, що захопили “Карачун”, стверджується, що “стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ”, а військові дії на Сході України називаються “триваючою громадянською війною”, – наголошується в постанові.

У зв’язку з цим нардепи звернуться до президента Італійської Республіки спільно з парламентом республіки з проханням у рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.